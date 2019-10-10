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Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına 21 gözaltı
MARDİN (AA) - Mardin'de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle 21 kişi...
Genel 10.10.2019, 11:42
MARDİN (AA) - Mardin'de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde düzenlenen operasyonda provokatif eylem hazırlığında oldukları, sosyal medyadan harekata ilişkin paylaşımlarıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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