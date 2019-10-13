MARDİN (AA) - Barış Pınarı Harekatı operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu ve Uzman Çavuş Hacı Bebek için tören düzenlendi.

Mardin Havalimanı'nda düzenlenen törende, şehit Topçu ile Bebek'in Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi ve Kuran-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından okunan duanın ardından şehit Topçu'nun naaşı Ankara'ya, şehit Bebek'in naaşı da Kahramanmaraş'a gönderildi.

Törende gözyaşı döken şehit yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Vali Mustafa Yaman tarafından teselli edildi.

Törene, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, diğer bazı kurum amirleri, güvenlik güçleri ve vatandaşlar katıldı.