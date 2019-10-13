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Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'ta terör hedefleri böyle vuruldu
- Obüs atışlarıyla vurulmaya devam eden Tel Abyad ve Rasulayn kırsalında dumanlar yükseliyor
Genel 13.10.2019, 09:47 13.10.2019, 10:31
ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Tel Abyad ve Rasulayn kırsalından dumanlar yükseliyor.
Tel Abyad ile Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken bölgeden dumanlar yükseliyor.
Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar ve Akçakale'den de duyuluyor.
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