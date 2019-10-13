Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürüyor
- Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda kapsamında, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde 42 köy YPG/PKK işgalinden kurtarıldı - Harekat'ın başından bu yana 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy teröristlerden arındırıldı
TEL ABYAD/RASULAYN (AA) - Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde 42 köy YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde 42 köy harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı.
Rasulayn ve Tel Abyad'da alınan köyler şunlar:
Sabah saatlerinde de Tel Abdyad'ın Suluk beldesi terörden kurtarılmıştı.
9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan ele geçirilmiş oldu.
Kurtarılan yerlerdeki arama tarama faaliyeti sürüyor.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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