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"Barış Pınarı Harekatı" uluslararası topluma anlatılıyor

- Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, İspanya'da uluslararası toplumu ve sivil düşünce kuruluşlarını Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgilendirdi

Genel 11.10.2019, 22:15

MADRİD (AA) - Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" hakkında uluslararası toplumu bilgilendirme görüşmeleri yaptı.

Madrid Büyükelçiliği kaynaklarından edilinen bilgiye göre, Büyükelçi Erginay, Akdeniz İçin Birlik (UpM) toplantısı için iki gündür bulunduğu Barselona'da, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndaki haklı gerekçelerini aktaran görüşmeler gerçekleştirdi.

Büyükelçi Erginay, 40'tan fazla üyesi olan UpM'nin 4. Bölgesel Formu ile sivil düşünce kuruluşlarından Akdeniz Avrupa Enstitüsü (IEMed) ve Uluslararası İşler için Barselona Merkezi'nde (CİDOB) yaptığı konuşmalarda, Barış Pınarı Harekatı hakkında muhataplarını bilgilendirdi.

Erginay'ın ayrıca İspanyol basınına vereceği mülakatlarla Barış Pınarı Harekatı hakkında uluslararası toplumu bilgilendirme çalışmalarına devam edeceği aktarıldı.


#Barış Pınarı Harekatı #ispanya #uluslararası toplumu bilgilendirme #Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay
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