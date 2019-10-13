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Barış Pınarı Harekatı Uzman Çavuş Hacı Bebek'in şehadet haberi babaevine ulaştı

- Harekatta şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailesine verildi

Genel 11.10.2019, 18:15 11.10.2019, 18:21
Barış Pınarı Harekatı Uzman Çavuş Hacı Bebek'in şehadet haberi babaevine ulaştı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) şehadet haberi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki babaevine ulaştı.

Şehidin Yeni Mahalle'deki babaevine giden Kaymakam Ejder Demir ve beraberindeki askeri yetkililer aileye şehadet haberini verdi.

Haber üzerine eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Bu arada, şehidin Tunceli'deki eşi Gülseren Bebek'e de şehadet haberinin verildiği öğrenildi.

İki çocuğu bulunan şehit Bebek'in Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığında görevliyken Barış Pınarı Harekatı'na katıldığı öğrenildi.

#Göksun #acı haber #şehit #şehidin baba evi #Şehidin ailesi
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