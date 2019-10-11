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Barış Pınarı Harekatı - YPG/PKK hedefleri vuruluyor

Harekat kapsamında Rasulayn bölgesindeki yoğun çatışmalar, Ceylanpınar sınır hattından duyuldu.

Genel 11.10.2019, 00:24 11.10.2019, 09:04
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ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn bölgesinden çatışma sesleri duyuldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gecenin ilerleyen saatlerinde de ateş altına alınmaya devam edildi.

Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgedeki yoğun çatışma sesleri de Ceylanpınar ilçesinden duyuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Şanlıurfa #Rasulayn #çatışma #Ceylanpınar #Barış Pınarı Harekatı
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