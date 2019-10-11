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Barış Pınarı Harekatı'na destek
- Erzurum'da, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla cuma namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, Fetih Suresi okudu ve dua etti
Genel 11.10.2019, 14:19
ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla cuma namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, Fetih Suresi okudu ve dua etti.
Meydanda kurulan platformdan Fetih Suresi okunmasının ardından, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, harekata katılan askerler için dua etti.
Programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Yakutiye Belediye Belediye Başkanı Mahmut Uçar katıldı.
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