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Barış Pınarı Harekatı'na destek

- Erzurum'da, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla cuma namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, Fetih Suresi okudu ve dua etti

Genel 11.10.2019, 14:19
Barış Pınarı Harekatı'na destek
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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla cuma namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, Fetih Suresi okudu ve dua etti.

Cuma namazı sonrası Yakutiye Kent Meydanı'nda toplananlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın seslendirdiği marşları dinledi.

Meydanda kurulan platformdan Fetih Suresi okunmasının ardından, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, harekata katılan askerler için dua etti.

Programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Yakutiye Belediye Belediye Başkanı Mahmut Uçar katıldı.

#Erzurum #destek #Barış Pınarı Harekatı
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