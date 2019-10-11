Son Dakika
Süper Lig'de Ünal Karaman kendini aştı
Bozüyük'lü Abdülhamit Bilgen Doğum gününde şehit oldu
Tel Rıfat’ta TSK unsurlarına saldırı: 2 şehit, 3 yaralı
Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nden kodlama eğitimi
Resulayn’da teröristler bir bir yakalanıyor
Tokat'ta “Barış Pınarı Harekatı“na Türk bayraklı destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

- Erzincan'da öğrenciler, düzenledikleri yürüyüşle Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi - Lise öğrencisi Bengü Sezer'in konuşma yaptığı sırada duygulanan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, gözyaşlarına hakim olamadı

Genel 11.10.2019, 12:24
Barış Pınarı Harekatı'na destek

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da öğrenciler tarafından düzenlenen yürüyüşle, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Kent merkezindeki Saat Kulesi önünde toplanan öğrenciler, Ordu Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında öğrenciler "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her şey vatan için" sloganları attı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile öğrenci ve öğretmenler, meydanda düzenlenen programda saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

- Vali Arslantaş, gözyaşlarına hakim olamadı

Lise öğrencisi Bengü Sezer'in programda konuşma yaptığı sırada duygulanan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ali Arslantaş, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, harekatın amacının, ülkenin güneyinde kurulmaya çalışılan terör koridorunu temizlemek ve ülkede misafir olan 3 milyon 600 bin Suriyelinin vatanlarında huzur içerisinde iskan etmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Harekata destek vermek amacıyla Erzincanlı gençlerin bir araya geldiğini ifade eden Arslantaş, "Bütün okullarımızı bayraklarla donatmışlar ve bu iradelerini, Barış Pınarı Harekatı'na olan destek iradelerini belirtmek için meydanda toplanmışlar. Biz de arkadaşlarımızı gururla, gözyaşları içerisinde izledik. Cephedeki bütün kahramanlarımızın gözlerinden öpüyorum." diye konuştu.

Erzincan Belediye Başkanı Aksun ise, "Türk ordusunun her zaman zaferle sonuçlandırdığı bir savaşa daha başlamış bulunmaktayız. Allah'ın izniyle bunu da zaferle sonuçlandıracağız." dedi.

#Erzincan Valisi Ali Arslantaş #erzincan #Barış Pınarı Harekatı
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
İmsak 05:25
Güneş 06:48
Öğle 12:40
İkindi 15:49
Akşam 18:22
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@