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Barış Pınarı Harekatı'na orman mühendislerinden destek

ANKARA (AA) - Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na...

Genel 12.10.2019, 18:08
Barış Pınarı Harekatı'na orman mühendislerinden destek

ANKARA (AA) - Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türkyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün olduğu gibi geçmişte de hep adaletin, huzurun ve barışın savunucusu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin iç güvenliğinin sınır ötesinden başladığını belirten Türkyılmaz, bu nedenle harekat kararının çok isabetli, yerinde ve tarihi bir karar olduğunu vurguladı.

Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Hemen yanı başımızda ülkemizin güvenliğini tehdit eden, Suriye'de çocuk, kadın ve yaşlı demeden katliam yapan terör örgütlerine karşı devlet ve millet olarak susmamız mümkün değildir. Orman Mühendisleri Odası olarak alınan harekat kararında devletimizin ve şanlı Türk ordumuzun her daim yanındayız."

#Barış Pınarı Harekatı #Orman Mühendisleri Odası #Hasan Türkyılmaz #destek
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