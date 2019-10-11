Barış Pınarı Harekatı’nda 228 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında icra edilen hava harekâtıyla 9 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu." denildi.

(İHA)