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Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595 oldu

- Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 595 olduğu bildirildi

Genel 15.10.2019, 07:37 15.10.2019, 08:44
Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595 oldu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 595'e yükseldiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu."

#Milli Savunma Bakanlığı #Barış Pınarı Harekatı
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