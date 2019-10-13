Barış Pınarı Harekatı'nda "fosfor bombası kullanıldı" dezenformasyonu
- PYD/PKK sözde eski eş başkanı Salih Müslim'e destek hesabından paylaşılan fotoğrafla, Barış Pınarı Harekatı sırasında "fosfor bombası kullanıldığı" dezenformasyonu yapıldı - Fotoğrafın, ABD'nin Haziran 2017'deki Musul operasyonu sırasında çekildiği ortaya çıktı - Söz konusu fotoğraf, terör örgütü yanlıları tarafından, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer batılı siyasetçiler etiketlenerek dolaşıma sokuldu
ANKARA (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, PYD/PKK sözde eski eş başkanı Salih Müslim'e destek hesabından, harekat sırasında "fosfor bombası kullanıldığı" yalanıyla sahte bir fotoğraf paylaşıldı.
Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle terör örgütü yanlılarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları, videoları, manipülasyon ve dezenformasyon için kullanma çabalarına Salih Müslim'e destek hesabı sahte bir paylaşımla katıldı.
Söz konusu fotoğrafın ABD'nin Irak'ın Musul kentine Haziran 2017'de düzenlediği operasyon sırasında çekildiği ortaya çıktı.
Bu paylaşıma referansta bulunan terör örgütü yanlısı sosyal medya hesapları, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve diğer batılı siyasetçileri etiketleyerek manipülasyon yapmaya çalıştı.
Ayrım gözetmeksiniz, yakıcı ve öldürücü etkiye sahip fosfor bombasının kullanılması uluslararası savaş kanunlarına göre yasak.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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