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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ülkelerinden, terör örgütü PKK'nın şiddet içeren eylemlerine karşı alınan tedbirleri artırmalarını istedi.
Erdoğan: "Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. Bunun 440'ı öldürülmüş olanlar, bunların 26'sı yaralı ve 254 tane teslim alınan var. "
Erdoğan: "Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı."
Erdoğan: "Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur."
Barış Pınarı Harekatı'nda Suluk beldesi teröristlerden temizlendi
- Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı
Genel 13.10.2019, 09:27
TEL ABYAD (AA) - Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk belde merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Suriye Milli Ordusu askerleri, belde merkezinde kontrolü sağladı.
Kurtarılan bölgelerde arama tarama faaliyeti devam ediyor.
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