Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinde çatışmalar sürüyor
- Fırat Nehri'nin doğusunda stratejik önemdeki Tel Abyad ilçesinin merkezine girmeye başlayan Suriye Milli Ordusu askerleri YPG/PKK'lı teröristlerle çatışıyor
Genel 13.10.2019, 13:34
TEL ABYAD (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, Fırat Nehri'nin doğusundaki en önemli ilçelerden Tel Abyad'ın merkezinde, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile teröristler arasındaki çatışmalar devam ediyor.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı sürüyor.
YPG/PKK'lı teröristler ilçe merkezinin yakın çevresinde direniş gösteriyor.
SMO, bölgeye takviye güçler sevk ediyor.
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