Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinde çatışmalar sürüyor

TEL ABYAD (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, Fırat Nehri'nin doğusundaki en önemli ilçelerden Tel Abyad'ın merkezinde, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile teröristler arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Tel Abyad içerisindeki SMO komutanlarından alınan bilgiye göre, muhalif askerler şu an ilçe merkezinin doğu ve batısından ilerlemeye çalışıyor.

YPG/PKK'lı teröristler ilçe merkezinin yakın çevresinde direniş gösteriyor.

SMO, bölgeye takviye güçler sevk ediyor.