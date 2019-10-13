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Barış Pınarı Harekatında terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruldu

- Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruldu. Kentteki çatışma sesleri Akçakale'den duyuluyor

Genel 12.10.2019, 17:39 12.10.2019, 17:45
Barış Pınarı Harekatında terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruldu

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruldu.

Akçakale'nin karşısında bulunan Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine bugün de obüs atışları yapıldı.

Kentteki çatışma sesleri Akçakale'den duyulurken sınır hattında zırhlı araçlar görüldü.

Bu arada, teröristlerin harekatın ilk gününden bu yana TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için başvurduğu lastik ve mazot yakımı bugün de devam etti.

Yakılan lastikler ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutlar oluştu.

#Tel Abyad #Şanlıurfa #Barış Pınarı Harekatı
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