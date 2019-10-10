Barış Pınarı Harekatı'nı manipüle etmek için Greenpeace pankartını değiştirdiler
- Greenpeace pankartı üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yapılmaya çalışılan dezenformasyon girişimi, yine sosyal medyada başka bir kullanıcı tarafından ortaya çıkarıldı
ANKARA (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen manipülasyon girişimlerinde, bazı kullanıcıların Greenpeace pankartını kullanma çabasını başka bir sosyal medya hesabı ortaya çıkardı.
Başka bir sosyal medya kullanıcısı, manipülatöre yanıtında pankartın üzerindeki yazıyı aynı yöntemle değiştirerek "Yalan yaymayı bırakın işleri daha da kötüleştiriyorsunuz." ifadeleriyle karşılık verdi.
Örgüt destekçilerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında dünya genelinden savaş ve katliam fotoğraflarını sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon amacıyla kullandığı daha önce de ortaya çıkmıştı.
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