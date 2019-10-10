ANTALYA (AA) - Antalya'daki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Memur-Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile emperyalizmin oluşturmak istediği terör koridorunun önünün kesildiğini, Fırat'ın doğusuna yönelik bu harekatla da bölgenin PKK/PYD terör örgütünden temizlenerek asıl sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak harekatı gerçekleştirdiğini vurgulayan Çoban, Türkiye'nin taşeron terör örgütleriyle mücadelesinin uluslararası hukuktan kaynaklanan en doğal hakkı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin her ne şartta olursa olsun, savaşta ve barışta tarihin derinliklerinden devraldığı geleneğe bağlı kalmayı azmeden bir devlet olduğunu anlatan Çoban, "Memur-Sen olarak, emperyalistlerin taşeron terör örgütlerinin eliyle toza dönüştürmek istediği toprakların yeniden sahipleriyle buluşması için devletimiz tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın yanındayız." dedi.

- "Görev üstlenmeye hazırız"

İHH Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım da Suriye'de devlet boşluğundan oluşan terör örgütlerinin Türkiye'ye tehdit oluşturduğu için böyle bir harekatın başlatıldığına dikkati çekti.

Türkiye'nin en doğal hakkını kullandığını ifade eden Yıldırım, "Sıkıntıları defetmek, oluşabilecek tehditleri bertaraf etmek için başlatılan bu harekat doğru bir adımdır. Bırakın sivilleri, bir hayvanın bile zarar görmemesi için gereken tüm hassasiyetler sergileniyor. İHH olarak bölgede oluşabilecek acil yardım konularında ya da üzerimize düşen her konuda devletimizin yanındayız. İhtiyaç duyulduğu takdirde, devletin izin verdiği yerde görev üstlenmeye hazırız. Dualarımız ordumuzla, milletimizle ve devletimizle." diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Zeynep Abidin Sezer de Türk ordusunun yanında olduklarını bildirdi.

Harekatın bir gereklilikten dolayı yapıldığına işaret eden Sezer, "Suriye'ye yapılan harekat, Türk milletinin emperyalizmin icadı teröre karşı ve PKK/PYD/YPG'yi ininde yok etmeye yönelik ülke bütünlüğü için bağımsızlık savaşıdır. Dünyanın hiçbir ordusunda Türk ordusundan daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Ne mutlu Türk'üm diyene." değerlendirmesinde bulundu.