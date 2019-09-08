''Barışa tek engel şiddet olayları''
- Afganistan Cumhurbaşkanlığı: - "Taliban ile devam eden barış görüşmelerindeki tek engel, şiddet olaylarının devam etmesi. Gerçek barış, şiddetin son bulması, ateşkesin kabul edilmesi ve Taliban'ın doğrudan Afgan makamlarıyla görüşmesiyle olacak"
KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanlığınca, Taliban ile devam eden barış görüşmelerindeki tek engelin, şiddet olaylarının devam etmesi olduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan halkı ve devletinin kalıcı barış istediği kaydedildi.
Açıklamada, ''Taliban ile devam eden barış görüşmelerindeki tek engel, şiddet olaylarının devam etmesi. Gerçek barış, şiddetin son bulması, ateşkesin kabul edilmesi ve Taliban'ın doğrudan Afgan makamlarıyla görüşmesiyle olacak." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Afgan hükümetinin, ABD ve diğer müttefikleri ile kalıcı barış ve refahın sağlanması için ortak çalışma yapmaya hazır olduğunun altı çizildi.
- Barış süreci
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.
Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesine ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.
ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık, ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor.
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