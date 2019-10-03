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Bartın'da “usulsüz ağaç kesimi“ne tutuklama
Ulus ilçesinde, ormanlık alanda usulsüz kesim yaptırdıkları iddia edilen orman işletme müdürü ve orman işletme şefinin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
Genel 03.10.2019, 10:52 03.10.2019, 14:02
BARTIN (AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde, ormanlık alanda usulsüz kesim yaptırdıkları iddia edilen orman işletme müdürü ve orman işletme şefinin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçecik ve Kalecik köylerindeki ormanlık alanda usulsüz kesim yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, 3 kamyon tomruğa el koydu.
Olayla ilgili Ulus Orman İşletme Müdürü M.D, orman işletme şefi Ç.R.Ö, orman muhafaza memuru M.Ö. ağaç kesim müteahhitleri H.A, M.U. ve H.T. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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