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Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu
Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı.
Genel 19.10.2019, 14:21 19.10.2019, 14:39
BARTIN (AA) - Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine şüphelileri takibe aldı.
Polis, çalışma sonucu uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi kadın 5 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklandı, 4 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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