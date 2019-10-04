Barzani'den "olayların kontrolden çıkmaması" uyarısı
- IKBY Başkanı Neçirvan Barzani: "Irak'ın siyasi ve güvenlik alanında huzur ve istikrara ihtiyaç duyduğu bu hassas dönemde, olayların kontrolden çıkarak kaos ortamının oluşması en çok Irak halkına zarar verir. Herkesten sabırlı olmalarını, yasaları ve ülkenin yüksek çıkarlarını gözetmelerini istiyoruz"
ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak'ta devam eden gösterilere ilişkin, "Ülkenin siyasi ve güvenlik alanında huzur ve istikrara ihtiyaç duyduğu bu hassas dönemde, olayların kontrolden çıkarak kaos ortamının oluşması en çok Irak halkına zarar verir." dedi.
IKBY Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani, Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde yaşanan şiddet olaylarını endişeyle takip ettiklerini belirtti.
Gösterilerin anayasal bir hak olduğunu kaydeden Barzani, "Ancak bunun şiddete, çatışma ortamına ve yasal haklardan ileri gidilerek genel güvenliğe ve devlet kurumlarına yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmemesi gerekir." ifadelerini kullandı.
Ülkenin güvenlik ve istikrarının herkesin sorumluluğunda olduğunun altını çizen Barzani, şunları kaydetti:
"Irak'ın siyasi ve güvenlik alanında huzur ve istikrara ihtiyaç duyduğu bu hassas dönemde, olayların kontrolden çıkarak kaos ortamının oluşması en çok Irak halkına zarar verir. Herkesten sabırlı olmalarını, yasaları ve ülkenin yüksek çıkarlarını gözetmelerini istiyoruz."
Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde, 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle gösteriler düzenleniyor.
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