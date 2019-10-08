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Başakşehir'de iş yeri yangını

- Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki plastik ayakkabı tabanı imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Genel 08.10.2019, 02:39
Başakşehir'de iş yeri yangını

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'deki Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, sitenin E Blok'unda bulunan plastik ayakkabı tabanı imalatı yapan bir iş yerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin iş yerindeki duman tahliyesi devam ediyor.


#Aykosan Sanayi Sitesi #başakşehir #yangın
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