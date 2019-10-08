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Başakşehir'de iş yeri yangını
- Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki plastik ayakkabı tabanı imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Genel 08.10.2019, 02:39
İSTANBUL (AA) - Başakşehir'deki Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, sitenin E Blok'unda bulunan plastik ayakkabı tabanı imalatı yapan bir iş yerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin iş yerindeki duman tahliyesi devam ediyor.
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