Başkan Akpolat tekerlekli sandalyeye binerek ’engelleri’ tespit etti
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, engelli vatandaşların günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları tespit etmek için tekerlekli sandalyeye binerek ilçe sokaklarını gezdi. Başkan Akpolat’ı tekerlekli sandalyede görenler önce şaşırdı, ardından tebrik etti.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, engelli vatandaşların günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları tespit etmek için tekerlekli sandalyeye binerek ilçe sokaklarını gezdi. Başkan Akpolat’ı tekerlekli sandalyede görenler önce şaşırdı, ardından tebrik etti.
Beşiktaş Belediyesi, ‘Beşiktaş engelleri aşıyor’ sloganıyla bedensel engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları hissetmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kaldırımlardaki engelleri tespit etmek için Ihlamurdere Caddesi’nde tekerlekli sandalyeyle dolaştı. Engellilerin sorun yaşadığı kaldırımların denetlendiği etkinlikte Başkan Akpolat’a Türkiye Sakatlar Federasyonu Başkanı Şükrü Boyraz, Beşiktaş Meclis üyesi Erdem Göksel, Engelli Hakları Savunucuları ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Başkan Akpolat’ı tekerlekli sandalyede gören vatandaşlar önce şaşırdı, sonra tebrik etti. Yollarda ve kaldırımlarda tekerlekli sandalye ile yol alan Başkan Akpolat, zaman zaman zor anlar yaşadı. Başkan Akpolat, engelli bireylerin ve ailelerinin ulaşımda yaşadığı sıkıntıları birebir gözlemleme fırsatı buldu. Engellerin olduğu yerler ise oluklar, araçlar, dubalar, saksılar ve ağaçlar oldu. Bazı yerlerde kaldırım işgallerini aşamayan Başkan Akpolat, yanındakilerden yardım almak zorunda kaldı. Kaldırımları ve özellikle de engelli yollarını işgal eden araç sürücülerini ve esnafı uyaran Başkan Akpolat, bu hususta daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.
“BU FARKINDALIĞI ÖNCE KENDİMİZİN YAŞAMASI LAZIMDI”
“KALDIRIMLAR BİZE GÖRE DEĞİL”
Birçok engelle karşılaştığını söyleyen Türkiye Sakatlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Demirel, ”Kaldırımlar bize göre değil. Engeller bizler için büyük bir sorun. Bizde engelliyiz, hayatın içerisindeyiz. Bir lokantada yemek yemek istedim ve buraların lavaboları bize göre değil. Esnafta rica ediyoruz, bizim geçebileceğimiz yolları açsınlar, engel olmasınlar” diye konuştu.
“BEŞİKTAŞLI OLARAK BAŞKANLA GURUR DUYDUM”
Engelli bir babası olduğunu anlatan Özlem Karakoç, “Şaşırmadım, kendisi gayet düşünceli. Başkanı tekerlekli sandalyede görünce durdum ve izledim. Önüne çıkan rampayı nasıl geçecek diye bekledim. Yolun tümsekliğini bu şekilde görecek. Bir insanın başına gelince anlaması gerekmiyor. Beşiktaşlı olarak başkanla gurur duydum. Benim babam da engelli, bu konuda çok hassasım. Böyle bir farkındalık için çok teşekkür etmek istedim” ifadelerini kullandı.(İHA)
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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