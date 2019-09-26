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Başkan Büyükakın, Kocaeli deprem kriz masası kuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: "Kocaeli'de de hissedilen depremi takiben, Kocaeli deprem kriz masası kuruldu. Ekiplerimiz teyakkuza geçirildi"

Genel 26.09.2019, 16:41 26.09.2019, 16:54
Başkan Büyükakın, Kocaeli deprem kriz masası kuruldu

KOCAELİ (AA) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli'de kriz masası kurulduğunu bildirdi.

Büyükakın, yaptığı yazılı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremin Kocaeli'de de hissedildiğine işaret eden Büyükakın, "Kocaeli'de de hissedilen depremi takiben, Kocaeli deprem kriz masası kuruldu. Ekiplerimiz teyakkuza geçirildi. Başta İstanbul olmak üzere Kocaeli'mize ve ülkemize tekrardan geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Kocaeli #Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın
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