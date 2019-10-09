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Başkan Kahraman’dan, çocukları dağa kaçırılan Vanlı annelere çağrı

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, “Dernek olarak Van’daki anaların da HDP Van il başkanlığı önünde toplanıp evlatlarının geri getirilmesi için bu mücadeleye destek olmaları gerekir” dedi.

Genel 09.10.2019, 11:45 09.10.2019, 11:55
Başkan Kahraman’dan, çocukları dağa kaçırılan Vanlı annelere çağrı

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, “Dernek olarak Van’daki anaların da HDP Van il başkanlığı önünde toplanıp evlatlarının geri getirilmesi için bu mücadeleye destek olmaları gerekir” dedi.

Diyarbakır’da annelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemine destek veren Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, çocukları PKK’ya kaçırılan Vanlı annelere çağrı yaparak eylemin HDP Van il başkanlığı önünde başlatılarak mücadeleye destek olması gerektiğini söyledi. Başkan Kahraman, “Bugün güvenlik korucuları Şehit ve Gazi Aileleri federasyonu olarak Diyarbakır’da analar tarafından başlatılan “evlat nöbeti’ mücadelesine destek olmak için toplandık. 21 Ağustos’ta oğlu Mehmet Akar’ın bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılması üzerine annesi Hatice Akar’ca HDP Diyarbakır il binası önünde başlatılan oturma eylemi sonuç vermiş ve nihayetinde Hatice akar 4. gün sonunda evladına kavuşmuştur. Hatice Akar’ın mücadelesi büyük bir haykırışa vesile olup bu olay netice olarak evladı bölücü terör örgütü tarafından kaçırılan bütün analara cesaret vermiştir. Evlatlarına hasret bırakılan analar çocuklarımızı geri verin sloganıyla HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemine destek vermiştir. Anaların bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP aracılığıyla dağa kandırılarak götürülen çocuklar için bölücü terör örgütü PKK‘ya karşı bu oturma eylemi, 53 annenin katılımıyla büyüyerek devam etmektedir. Evlatlarına hasret bırakılan anaların bu feryadına her fırsatta haktan adaletten eşitlikten barıştan kardeşlikten bahseden ve çakma hayaller savurup insanların baharını kışa çeviren bölücü terör örgütü ve onun siyasi uzantısı HDP’in iki yüzlü alçak olduğunun açık göstergesidir. Bu dava insanlık onurunun ayaklar altına alınmasına çiğnenmesine karşı bir dik duruş ve haykırıştır. Bu dava insanlık onurunun ayaklar altına alımına çiğnenmesine karşı dik duruş ve bir haykırıştır. Bu elzem dava siyaset üstü bir durumdur. Bu anaların gözyaşlarını dindirecek adımları atılması bütün birey ve kurumların asli görevidir. Umut ediyoruz ki Diyarbakır’daki evlatları için mücadele eden 53 ana teröre çocuklarını kaptıran diğer analara ve toplumda örnek olacak ülke olarak hassas olduğumuz şu günlerde Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon olarak Van’daki analarında HDP Van il başkanlığı önünde toplanıp evlatlarının geri getirilmesi için bu mücadeleye destek olmaları gerekir” dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#çocuk #anne #van #Ayhan Kahraman
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