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Başkan Kartoğlu temiz çevre için kolları sıvadı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, çevre temizliğine dikkat çekmek için çocuklar ile birlikte gölde doğaya bırakılan çöpleri topladı. Sosyal medyada büyük ilgi gören video, kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Genel 01.09.2019, 14:58
Başkan Kartoğlu temiz çevre için kolları sıvadı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, çevre temizliğine dikkat çekmek için çocuklar ile birlikte gölde doğaya bırakılan çöpleri topladı. Sosyal medyada büyük ilgi gören video, kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

“Sıfır Atık, Güzel Gelecek” projesinin ardından temiz bir çevre için kollarını sıvayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçede bulunan bir gölde çevre temizliği yaptı. Çocukların da destek verdiği temizliğe maskotlar da katıldı. Temizlik anına ilişkin videoyu “Başka Türkiye yok” etiketi ile sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Kartoğlu’na takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi. Büyük ilgi gören video kısa sürede yüzlerce vatandaş tarafından paylaşıldı.

Kısa bir konuşma yapan Başkan Kartoğlu, “İçtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın, ayak bastığımız toprağın, kirlettiğimiz çevrenin, bilinçsizce tükettiğimiz kaynakların geleceği için farkındalık oluşturmak adına bugün buradayız. Başka Başakşehir, başka İstanbul, başka Türkiye yok diyerek kolları sıvıyoruz” dedi.

Başkan Kurtoğlu’na çocuklar, “Çevremizi temiz tutalım. Çöplerimizi geri dönüşüm kutularımıza atalım” diyerek destek verdi. Temizlik sonrasında büyük çöp torbalarında toplanan çöpler, geri dönüşüm merkezlerine götürüldü.

(İHA)
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