Başkan Kartoğlu temiz çevre için kolları sıvadı
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, çevre temizliğine dikkat çekmek için çocuklar ile birlikte gölde doğaya bırakılan çöpleri topladı. Sosyal medyada büyük ilgi gören video, kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, çevre temizliğine dikkat çekmek için çocuklar ile birlikte gölde doğaya bırakılan çöpleri topladı. Sosyal medyada büyük ilgi gören video, kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.
Kısa bir konuşma yapan Başkan Kartoğlu, “İçtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın, ayak bastığımız toprağın, kirlettiğimiz çevrenin, bilinçsizce tükettiğimiz kaynakların geleceği için farkındalık oluşturmak adına bugün buradayız. Başka Başakşehir, başka İstanbul, başka Türkiye yok diyerek kolları sıvıyoruz” dedi.
Başkan Kurtoğlu’na çocuklar, “Çevremizi temiz tutalım. Çöplerimizi geri dönüşüm kutularımıza atalım” diyerek destek verdi. Temizlik sonrasında büyük çöp torbalarında toplanan çöpler, geri dönüşüm merkezlerine götürüldü.(İHA)
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