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Başkent Washington'da Türk Festivali'ne yoğun ilgi

- ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen 17. Geleneksel Türk Festivali, bölgede yaşayan binlerce Türkü bir araya getirdi - Festivale başta Amerikalılar olmak üzere çeşitli milletlerden ziyaretçiler ilgi gösterdi

Genel 29.09.2019, 22:03 29.09.2019, 22:21
Başkent Washington'da Türk Festivali'ne yoğun ilgi
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WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ve binlerce Türkün katıldığı 17. Geleneksel Türk Festivali büyük ilgi topladı.

Beyaz Saray'a yürüme mesafesindeki Pennsylvania Caddesi üzerinde yer alan Freedom Plaza'da gerçekleştirilen festivalde, Türk kültürü ve mutfağının seçkin örnekleri tanıtıldı.

Washington Türk-Amerikan Derneğinin (ATA-DC) organizatörlüğünde yapılan festivalde, Türkiye'den gelen dans grubunun gösterisinin yanı sıra folklor ekibinin gösterileri büyük ilgi gördü. Geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıkan halk oyunu ekibi izleyenlerden alkış aldı. Hacivat ve Karagöz oyunu da konuklar tarafından beğeniyle izlendi.

Osmanlı-Türk kültürünü yansıtan ürünlerin sergilendiği stantlar katılımcıların ilgisini çekerken, el dokuması Türk halıları ve geleneksel Osmanlı kıyafetleri ile çinileri de takdirle incelendi.

Geleneksel Türk Mirası Ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivalde ayrıca Türk mutfağının en güzel örnekleri misafirlerin beğenisine sunuldu.

Festivale, bölgede yaşayan Türklerin yanı sıra başta Amerikalılar olmak üzere farklı milletlerden ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi.

#abd #ABDe yaşayan Türkler
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