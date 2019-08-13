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Başkentlilerin balon futbolu keyfi
Kurban Bayramı’nda tatile gitme fırsatı bulamayan Başkentliler, bayram tatilinde balon futbolu oynayarak eğlendi.
Genel 13.08.2019, 17:05
Kurban Bayramı’nda tatile gitme fırsatı bulamayan Başkentliler, bayram tatilinde balon futbolu oynayarak eğlendi.
İçine girdikleri balon ile futbol oynamaya çalışan oyuncuların birbirlerine çarparak balon içinde yuvarlanmaları komik görüntüler ortaya çıkarttı. Herhangi bir tehlikesi olmayan balon futbolundan büyük keyif aldıklarını söyleyen Ankaralılar, bayram tatilinde eğlenceli anlar yaşadı.(Derya Yetim - Mehmet Kalay - Mustafa Apaydın/İHA)
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