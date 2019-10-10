Başkentte asayiş uygulaması
- Kızılay'da 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında çalışan yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi
Genel 10.10.2019, 00:42
ANKARA (AA) - Ankara'da 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında çalışan yabancı uyruklu kişilere yönelik asayiş uygulaması yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince 500 polisle Kızılay bölgesindeki eğlence mekanlarında çalıştırılan yabancı uyruklu kişilere yönelik gerçekleştirilen denetimlere Yunus ekipleri de destek verdi.
Denetim kapsamında çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, eğlence mekanlarında yasa dışı çalıştırılan yabancı uyruklular gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü.
Bu arada söz konusu kişileri çalıştıran eğlence mekanlarına da cezai işlem uygulandı.
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