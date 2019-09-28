Başkentte asayiş uygulaması
- Kızılay'da 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında denetim yapıldı
Genel 28.09.2019, 01:29
ANKARA (AA) - Ankara'da eğlence mekanları, 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasıyla denetlendi.
Maliye ve belediye ekiplerinin de katıldığı denetimlerde eğlence mekanları, kafeler, iş yerleri ve ara sokaklarda uygulama yapıldı.
Denetimlerde çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, bir eğlence mekanında da pompalı tüfek ve fişekleri ele geçirildi.
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