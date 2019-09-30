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Başkentte halk otobüsünün yayalara çarptığı kaza
- Mamak'ta halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli oldu
Genel 30.09.2019, 18:37
ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3 kişinin kimlikleri belirlendi.
Yeni Mamak Merkez Camisi önünde B.A'nın kullandığı 06 BA 9678 plakalı halk otobüsünün durağa yaklaştığı sırada kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin Türkan Kayış (48), Gürcü Baştürk (80) ve Muzaffer Emre Sarıyıldız (21) olduğu belirlendi.
Cenazelerin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından yakınlarına teslim edileceği belirtildi.
Kazada hafif yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra gözaltına alınan otobüs şoförü B.A'nın ise emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.
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