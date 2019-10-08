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Başkentte motosiklet kazası: 2 yaralı

ANKARA (AA) - Başkentte, motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde, Ragıp Tüzün Caddesi'nden Ulus istikametine motosikletiyle giden Berk Ali Özer (22), yaya Hasan Uluca'ya (75) çarptı.Kazada...

Genel 08.10.2019, 23:06
Başkentte motosiklet kazası: 2 yaralı
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ANKARA (AA) - Başkentte, motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde, Ragıp Tüzün Caddesi'nden Ulus istikametine motosikletiyle giden Berk Ali Özer (22), yaya Hasan Uluca'ya (75) çarptı.

Kazada yaralanan Özer ve Uluca, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

#asayiş #kaza #motosiklet
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