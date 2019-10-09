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Başkentte otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
ANKARA (AA) - Başkentte otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesinde, R.B. yönetimindeki 06 BJT 956 plakalı otomobil, Türk Kızılayı Caddesi'nden Ulus istikametine giderken, kontrolden...
Genel 09.10.2019, 16:16
ANKARA (AA) - Başkentte otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesinde, R.B. yönetimindeki 06 BJT 956 plakalı otomobil, Türk Kızılayı Caddesi'nden Ulus istikametine giderken, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine, kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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