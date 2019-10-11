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Başkentte otomobil servis aracıyla çarpıştı: 2 yaralı
- Sıhhiye'de bir otomobilin restoran çalışanlarını taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Genel 11.10.2019, 02:43
ANKARA (AA) - Ankara'da, otomobil ile restoran çalışanlarını taşıyan servis aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı Sıhhiye heykeli önünden Ulus istikametine dönmeye çalışan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 AY 4571 plakalı otomobil, aynı istikametine giden Tuncay B'nin kullandığı 06 C 6911 plakalı servis minibüsüne çarptı.
Yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsünün 258 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın Ulus istikametinin tek şeridi bir süre ulaşıma kapandı.
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