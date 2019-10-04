Başkentte trafik kazası: 6 yaralı
- Yenimahalle'de otomobilin ekmek dağıtım aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı
ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde otomobilin ekmek dağıtım aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 JZ 4327 plakalı otomobil, İvedik Caddesi'nden Demetevler istikametine giderken Çetin Sever'in kullandığı 06 FZ 1596 plakalı ekmek dağıtımı yapan kamyonete arkadan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki uyarı levhasını da devirirken kaza sonrası her iki araç yol kenarına savruldu.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesi ile Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazada başını ön cama çarparak hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü Çetin Sever de hastaneye kaldırıldı.
Otomobilde bulunan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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