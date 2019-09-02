Son Dakika
Fatih'te yangın çıkan binada mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı
ABD'deki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
Dorian kasırgası Bahamalar'da etkili oluyor
Başkentte traktör fabrikasında yangın
Rize’de yayla yolunda kaybolan 6 vatandaş bulundu
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı
Fenerbahçe, sezonun ilk puan kaybını yaşadı
Kadıköy’de beraberlik rüzgarı esti
12 kişinin yaralandığı kazada kırmızı ışık ihlali iddiası
Diagne, Club Brugge yolunda

Başkentte traktör fabrikasında yangın

- Yenimahalle'de traktör fabrikasındaki hurdalıkta çıkan yangın hasara yol açtı

Genel 02.09.2019, 01:03 02.09.2019, 08:11
Başkentte traktör fabrikasında yangın
banner63

ANKARA (AA) - Başkentte bir traktör fabrikasındaki hurdalıkta çıkan yangın hasara neden oldu.

Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Güvercinlik yolu üzerinde bulunan fabrikadaki hurdalıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

#haberler ankara #ankara yangın haberleri #ankara #yangın #traktör fabrikası
Yorumlar (0)
17°
açık
Namaz Vakti 02 Eylül 2019
İmsak 04:42
Güneş 06:10
Öğle 12:54
İkindi 16:33
Akşam 19:27
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@