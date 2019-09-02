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Başkentte traktör fabrikasında yangın
- Yenimahalle'de traktör fabrikasındaki hurdalıkta çıkan yangın hasara yol açtı
Genel 02.09.2019, 01:03 02.09.2019, 08:11
ANKARA (AA) - Başkentte bir traktör fabrikasındaki hurdalıkta çıkan yangın hasara neden oldu.
Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Güvercinlik yolu üzerinde bulunan fabrikadaki hurdalıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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