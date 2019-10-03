Batı Afrika’dan terörle mücadele için 500 milyon dolar
Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği ülkeleri, terörle mücadele için 500 milyon doları devreye sokmaya kararı verdi
DAKAR (AA) - Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) ülkeleri, Senegal’in başkenti Dakar’da düzenlen “Batı Afrika’da Güvenlik Finansmanı” konulu toplantıda terörle mücadele için 500 milyon dolar destek kararı aldı.
Toplantının bitimindeki basın açıklamasında konuşan Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, UEMOA üyesi ülkelerin terörle mücadele için kendi kaynaklarından 500 milyon dolar ayırma kararı verdiklerini ifade etti.
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall de toplantının Batı Afrika’nın kendi kaynaklarını devreye sokmanın yollarını bulmayı amaçladığını, barış ve güvenlik olmadan her şeyin rastgele bir hale dönüştüğünü kaydetti.
Sall, “Barış ve güvenlik, ülkelerimiz için bir ölüm kalım meselesi.” ifadesini kullandı.
Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri, 13 Eylül’de Burkina Faso’da düzenledikleri terörle mücadele zirvesinde, terörle mücadele için 1 milyar doları devreye sokma kararı almıştı.
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