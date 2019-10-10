Son Dakika
Şanlıurfa Valisi Erin, “Terörün kökünü kazımak istiyoruz“
Barış Pınarı Harekatı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
YPG/PKK sivilleri hedef alıyor
Akçakale'ye havan mermisi düştü
"Barış Pınarı Harekatı’nda 109 terörist etkisiz hale getirildi"
Barış Pınarı Harekatı 2.nci gününde

Batı Balkanlar'da “Küçük Schengen“ için ilk adım

Batı Balkan ülkeleri Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, bölgesel ticareti ve insanların dolaşımını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için ortak bildiri imzaladı.

Genel 10.10.2019, 16:50 10.10.2019, 17:17
Batı Balkanlar'da “Küçük Schengen“ için ilk adım

NOVİ SAD (AA) - Batı Balkan ülkeleri Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, bölgesel ticareti ve insanların dolaşımını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için ortak bildiri imzaladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde bir araya gelerek, "Küçük Schengen" olarak nitelendirdikleri sistemin ilk adımını attı.

Üç lider, sermayenin ve insanların dolaşımını hızlandırmak ve kolaylaştırmak, bölge ülkeleri arasındaki ticareti artırmak amacıyla ortak bildiri imzaladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, bölgenin ekonomik anlamda kalkınması noktasında imzalanan bildirinin önemine dikkati çekerek, 12 milyon insanın yaşadığı bölgede sermayenin, malların ve insanların dolaşımının kolaylaştırılması gerektiğini ifade etti.

Arnavutluk Başbakanı Rama da tarihin ve bürokrasinin esiri olmamak gerektiğinin altını çizerek gelecek nesilleri için yeni adımlar atılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ise bölgenin büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Batı Balkanlar artık 19. yüzyılda olduğu gibi barut fıçısı değil. Bölge artık barış, istikrar, ekonomik kalkınma ve refahı amaçlıyor." dedi.

"Küçük Schengen" olarak nitelendirilen ve 2021'den itibaren yürürlüğü girmesi beklenen bildiri, bölge ülkeleri arasında kimlik kartlarıyla geçiş yapılmasını öngörüyor.

Liderler, diğer Batı Balkan ülkelerine de söz konusu girişime katılma çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#imza #Batı Balkanlar #Küçük Schengen
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@