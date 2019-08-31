Batman'da bir kişinin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi
- Valilik, kademeli güç kullanmada zaafiyet gösteren ve müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen 5 polisin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi
BATMAN (AA) - Batman Valiliğince, Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin kademeli güç kullanmada zaafiyet gösteren ve müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen 5 polisin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine Batman Şehirlerarası Terminali'nde meydana gelen olayla ilgili açıklama gereği duyulduğu kaydedildi.
Açıklamada, yaralı ise ambulansla en yakın hastaneye sevk ettirildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Konuyla ilgili olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında olaya müdahaleleri yönünden aynı gün idari yönden soruşturma başlatılmış olup, kademeli güç kullanmada zaafiyet gösteren ve müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen 5 görevli görevden uzaklaştırılmıştır. Adli tahkikat sonucu olayı gerçekleştiren R.K. ve A.K. isimli şüpheliler tutuklanmıştır."
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