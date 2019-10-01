Batman'da uyuşturucu operasyonu

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 kilo 210 gram esrar, 136 kök Hint keneviri, uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız av tüfeği ile mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İlKomutanlığı ekiplerince Acar köyünün Hasanlar mezrasında 4 eve operasyon düzenlendiği bildirildi.

Evlerde narkotik köpeği "Hırçın" ile yapılan aramada, 4 kilo 210 gram esrar, 136 kök Hint keneviri, uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda mühimmat, el dürbünü, tüfek üzerine takılabilen dürbün, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 dolar ve 2 bin 250 lira, 30 gram kenevir tohumu ve hassas terazi bulunduğu ifade edilen açıklamada, olayla ilgili adli işlem başlatıldığı belirtildi.