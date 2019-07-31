Son Dakika
Demir, "S-400’lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir"
Demir, "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok"
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu
MSB, Son Hava Harekâtında 4 PKK’lı Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi
CAS’tan Trabzonspor’a ret
Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Eski TBMM Başkanı Bozbeyli Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu ateşe verilmeli

Bayram Nedeni ile Ülkesine Giden Suriyelilerin Sayısı 12 Bin Oldu

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 12 bine ulaşırken, ülkesine gidenlerin sayısı bayram yaklaştıkça artıyor.

Genel 31.07.2019, 10:45 31.07.2019, 11:00
Bayram Nedeni ile Ülkesine Giden Suriyelilerin Sayısı 12 Bin Oldu

Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyelilerin Kurban Bayramı için ülkelerine gidişi sürüyor. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden randevu sistemine kayıt olan göçmenler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Suriyeliler, sınır kapısından ise Kilis Valiliğinin izni ile Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi şehirlerine gidiyor. Randevu almayan Suriyelilerin ülkelerine geçişlerine ise izin verilmiyor.

Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 12 bine ulaşırken, bu sayının 9 Ağustos tarihine kadar 35 bini bulacağı tahmin ediliyor.

FIRAT’IN DOĞUSUNA YAPILACAK OPERASYONA DESTEK

Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat’ın doğusunda tampon bölge oluşturularak, terör örgütlerinin temizlenmesini amaçlayan olası operasyona destek veriyor. Suriyeli Muhammet El Mustafa, Suriye’de bazı bölgelerin terörden temizlendiğini ifade ederek, “Türkiye Fırat Kalkanı bölgesinde hastaneler yaptı. Terörden temizlendi. Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Suriye’deki terör örgütlerinin tamamının temizlenmesini istiyoruz” dedi

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#kurban bayramı #suriyeliler #suriye #Bayram Nedeni ile Ülkesine Giden Suriyelilerin Sayısı 12 Bin Oldu
Yorumlar (0)
28°
açık
Namaz Vakti 31 Temmuz 2019
İmsak 03:56
Güneş 05:39
Öğle 13:00
İkindi 16:53
Akşam 20:11
Yatsı 21:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@