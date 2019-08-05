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Bayram nedeniyle tedbirler üst düzeye çıkarıldı

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Bakanlık, 9 Ağustos’tan itibaren bayram tatilini de kapsayacak şekilde 7 gün 24 saat esasına göre trafik tedbiri alacak. Bayram tatili süresince toplam 64 bin 269 trafik ekibi/timi ve 116 bin 236 trafik personeli görevli bulunacak.

Genel 05.08.2019, 12:44 05.08.2019, 13:12
Bayram nedeniyle tedbirler üst düzeye çıkarıldı

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Bakanlık, 9 Ağustos’tan itibaren bayram tatilini de kapsayacak şekilde 7 gün 24 saat esasına göre trafik tedbiri alacak. Bayram tatili süresince toplam 64 bin 269 trafik ekibi/timi ve 116 bin 236 trafik personeli görevli bulunacak.

(İHA)

#bayram tatili #kurban bayramı #İÇİŞLERİ Bakanlığı #Bayram nedeniyle tedbirler üst düzeye çıkarıldı
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