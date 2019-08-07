Bayram öncesi otobüs bileti satışlarında rekor

Turizm sektörü için oldukça yoğun geçen yaz sezonunda Kurban Bayramı tatilinin yaklaşması bilet satışlarında rekor artışa neden oldu. Tatilin kaç gün olacağı konusundaki belirsizliğe rağmen, bayrama sayılı günler kala uçak biletleri tükendi, 5 milyon yolcu ise tercihini otobüsten yana kullanacak.

Kurban Bayramı’nın yaz sezonuna denk gelmesiyle tatili değerlendirmek isteyen milyonlarca insan yola çıkmaya hazırlanıyor. Tatilini şehir dışında geçirecek olanların yoğun talebi karşısında hızla tükenen uçak biletleri ve tatilin yaklaşmasıyla artan bilet fiyatları, özellikle planlarını son günlere bırakanların otobüs firmalarına yönelmesine neden oldu.

ONLİNE SATIŞLAR ARTIYOR

Bayram dönemi için otobüs bileti satışları rekor kırarken, dikkat çeken bir diğer unsur da dijital satışlardaki dev büyüme oldu. Online otobüs bileti satışı yapan obilet.com’un CEO’su Yiğit Gürocak, geçen yıl Kurban Bayramı dönemiyle kıyaslandığında otobüs bileti satışlarında yüzde 100’lük bir artış olduğunu belirtti. Gürocak: “Yaz sezonuna denk gelmelerinden dolayı Türkiye’de seyahatin en yoğun olduğu zaman dilimlerinin bayram tatilleri olduğunu görüyoruz. Kurban Bayramı’nda hem tatil bölgelerine hem de memleketlerine gitmek isteyenlerin yoğun talebi, özellikle otobüs bileti satışlarında geçen yıla oranla rekor bir artışa sebep oldu. Biz son bir haftada 300 bin adet otobüs bileti satışı gerçekleştirdik. Beklentimiz son güne kadar 1 milyondan fazla satış gerçekleştirmek” dedi.

EK SEFERLER YOLDA, KARADENİZ’E YOĞUN İLGİ VAR

Her yıl olduğu gibi bu yıl da otobüs firmaları yüzlerce destinasyona ek sefer koymaya hazırlanıyor. Ramazan Bayramındaki 9 günlük tatil için binlerce ek sefer koyan firmaların, beş gün sürecek Kurban Bayramı tatili için de 10 bin ek sefer koymasıyla vatandaşın mağdur edilmemesi planlanıyor. Bu konuda açıklama yapan Yiğit Gürocak; “Bayrama çok az kalmasına rağmen özellikle Bodrum, Antalya, Fethiye, Çeşme gibi popüler tatil yörelerine yoğun ilgi devam ediyor. Ayrıca Karadeniz Bölgesi’ne bilet satışlarımız da arttı. Bunda fındık, çay toplama gibi bölgesel faktörler de etkili. Halkımız bu bayramda otobüs biletine ortalama 95-100 TL para harcadı” dedi.

SON DAKİKACILAR İÇİN UÇAK BİLETİ BULMAK ZORLAŞIYOR

Bayram sebebiyle uçak biletleri çok hızlı tükenirken, planlarını önceden yapan vatandaşlar Türkiye genelinde ortalama 250 TL’den başlayan fiyatlarla uçak bileti aldı. Son dakikacılar için ise fiyatlar 350-400 TL arasında değişiyor.

(İHA)