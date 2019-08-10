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Bayram tatili nedeniyle İstanbul boşaldı, trafik rahatladı
Kurban Bayramından dolayı vatandaşların İstanbul’u terk etmesiyle, şehir içindeki trafik büyük ölçüde azaldı. Bayram arefesi olan Cumartesi sabahı trafiğin akıcı olduğu E-5 karayolu havadan görüntülendi.
Genel 10.08.2019, 11:04
Kurban Bayramından dolayı vatandaşların İstanbul’u terk etmesiyle, şehir içindeki trafik büyük ölçüde azaldı. Bayram arefesi olan Cumartesi sabahı trafiğin akıcı olduğu E-5 karayolu havadan görüntülendi.
Trafiğin akıcı olduğu E-5 karayolu drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul’da trafiğin akıcı olmasıyla ilgili konuşan bir vatandaş, “İstanbul trafiği çok güzel oldu, rahatladı. Millet hayırlısıyla bayramını yapsın gelsin. Her zaman böyle olmuyor, bugün çok güzel” dedi.(İHA)
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