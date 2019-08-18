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Bayram tatilini uzatan sürücüler gece yollara düştü
Bayram tatilini uzatan sürücüler gece yollara düştü. İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük’ün Kemikli rampalarında bayram tatilini uzatan sürücülerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor.
Genel 18.08.2019, 09:23 18.08.2019, 10:01
Bayram tatilini uzatan sürücüler gece yollara düştü
İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük’ün Kemikli rampalarında bayram tatilini uzatan sürücülerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor.
(Rıdvan Bostancı /İHA)
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