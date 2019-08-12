Bayramı İstanbul’da geçiren vatandaşlar parklara ve sahillere koştu

Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçiren vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek parklara ve sahillere koştu.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbulluların bir kısmı yurt dışı ya da şehir dışındaki tatil beldelerine gitti. İlk gün olduğu gibi, bayramın 2’nci gününde de İstanbul’daki insan ve araç yoğunluğu gözle görülür ölçüde azaldı. Güneşin yakıcı etkisinin ve nem oranının önceki günlere göre daha az olmasını fırsat bilen vatandaşlar da parklara ve sahillere koştu.

“İSTANBUL BÖYLE DAHA GÜZEL”

İstanbul’un kalabalıktan uzak halinin daha güzel olduğunu söyleyen Hanife Çelik, “Hava güzel, park güzel, İstanbul güzel. İstanbul şu an güzel ama yarın bir gün tatilciler dönüş yapınca kalabalık olacak. İstanbul’un bu hali daha güzel, trafik az” dedi.

“BİR GÜN DE BİR GÜNDÜR, İSTANBUL’UN TADINI ÇIKARIYORUZ”

Bayramın ikinci gününün tadını çıkardıklarını söyleyen İlknur Çelik, “İstanbul keşke hep böyle sessiz, sakin, huzurlu olsaydı. Gerçi ben yarın yine kalabalık olacağını düşünüyorum. Çünkü dönüş yoluna girecekler. Bir gün de bir gündür, tadını çıkarıyoruz” dedi.

“UEFA SÜPER KUPA FİNALİ İÇİN GELDİM”

İstanbul’a şehir dışından gelen bir başka vatandaş ise, “Elazığ’dan akrabalarımızı ziyaret etmek için geldim. Aynı zamanda İstanbul’da yapılacak UEFA Süper Kupa finali için de geldim. Gelmişken de buraların sakinliğini değerlendirmek istedik. İstanbul’un bu hali daha iyi çünkü toplu taşıma araçları, yollar vs. çok daha sakin ve boş ama bazen insan o yoğunluğu da arıyor. Burada yaşayan arkadaşlarımızın birçoğu da tatil için İstanbul dışına çıktığı için onlarla görüşemiyoruz. Ama İstanbul yine de güzel bir şehir” dedi.

(Yunus Emre Şeker/İHA)