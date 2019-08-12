Bayramı İstanbul’da geçiren vatandaşlar parklara ve sahillere koştu
Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçiren vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek parklara ve sahillere koştu.
Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçiren vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek parklara ve sahillere koştu.
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbulluların bir kısmı yurt dışı ya da şehir dışındaki tatil beldelerine gitti. İlk gün olduğu gibi, bayramın 2’nci gününde de İstanbul’daki insan ve araç yoğunluğu gözle görülür ölçüde azaldı. Güneşin yakıcı etkisinin ve nem oranının önceki günlere göre daha az olmasını fırsat bilen vatandaşlar da parklara ve sahillere koştu.
“İSTANBUL BÖYLE DAHA GÜZEL”
“BİR GÜN DE BİR GÜNDÜR, İSTANBUL’UN TADINI ÇIKARIYORUZ”
Bayramın ikinci gününün tadını çıkardıklarını söyleyen İlknur Çelik, “İstanbul keşke hep böyle sessiz, sakin, huzurlu olsaydı. Gerçi ben yarın yine kalabalık olacağını düşünüyorum. Çünkü dönüş yoluna girecekler. Bir gün de bir gündür, tadını çıkarıyoruz” dedi.
“UEFA SÜPER KUPA FİNALİ İÇİN GELDİM”
İstanbul’a şehir dışından gelen bir başka vatandaş ise, “Elazığ’dan akrabalarımızı ziyaret etmek için geldim. Aynı zamanda İstanbul’da yapılacak UEFA Süper Kupa finali için de geldim. Gelmişken de buraların sakinliğini değerlendirmek istedik. İstanbul’un bu hali daha iyi çünkü toplu taşıma araçları, yollar vs. çok daha sakin ve boş ama bazen insan o yoğunluğu da arıyor. Burada yaşayan arkadaşlarımızın birçoğu da tatil için İstanbul dışına çıktığı için onlarla görüşemiyoruz. Ama İstanbul yine de güzel bir şehir” dedi.(Yunus Emre Şeker/İHA)
|İmsak
|04:14
|Güneş
|05:50
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:27
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|1
|3
|2. M. United
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. Brighton
|1
|3
|5. Burnley
|1
|3
|6. Tottenham
|1
|3
|7. Arsenal
|1
|3
|8. Bournemouth
|1
|1
|9. Sheffield United
|1
|1
|10. Crystal Palace
|1
|1
|11. Everton
|1
|1
|12. Leicester City
|1
|1
|13. Wolverhampton
|1
|1
|14. Newcastle
|1
|0
|15. Aston Villa
|1
|0
|16. Norwich City
|1
|0
|17. Southampton
|1
|0
|18. Watford
|1
|0
|19. Chelsea
|1
|0
|20. West Ham
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0