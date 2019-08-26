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Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler dönüyor
Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönmeye devam ederken, dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 4 bini aştı.
Genel 26.08.2019, 11:34
Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönmeye devam ederken, dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 4 bini aştı.
Babul Selam Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, burada işlemleri yapıldıktan sonra Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye’ye geliyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor. Dönüşler sırasında engelli, yaşlı ve hamilelere öncelik tanınıyor. Suriyelilerin dönüşünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.(İHA)
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