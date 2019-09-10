Son Dakika
Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminde flaş gelişme!
Eşinin bıçakladığı öğretmenin yer değişikliği talebinin reddedilmesi hak ihlali sayıldı
Türk Telekom'dan öğrencilere ücretsiz dijital servis müjdesi
Zorlu Enerji “ISO 45001:2018 Sertifikası“ aldı
Hatay’da buğday yüklü gemide yangın paniği
Nazilli’de boya yüklü kamyonda patlama: 5 yaralı
FETÖ'nün “mahrem imamlarına“ operasyon
Ankaragücü, bilet fiyatlarında indirim yaptı
Van’da 1 terörist ikna sonucu teslim oldu
Beyoğlu’nda trafik magandaları esnafı darp etti

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor

Ramazan ve Kurban Bayramlarını ülkelerinde geçiren Suriyeliler’den 37 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye döndü.

Genel 10.09.2019, 11:40 10.09.2019, 11:49
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor
banner63

Ramazan ve Kurban Bayramlarını ülkelerinde geçiren Suriyeliler’den 37 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye döndü.

Ramazan bayramı için 17-31 Mayıs 2019 tarihi ile Kurban Bayramı için 22 Temmuz-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kilis Valiliğinin izniyle bayram için giden 60 bini aşkın Suriyelinin dönüşleri sürüyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarında ülkelerine giden Suriyeliler’den 37 bini Türkiye’ye geldi.

Ramazan ve Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyeliler dönüş için Suriye’nin Babul Selam Sınır Kapısı’na geldi. Randevu günü gelen Suriyeliler, burada işlemleri yapıldıktan sonra Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor. Suriyelilerin dönüşünün Ramazan bayramı için gidenlerin 1 Ekim, Kurban Bayramı için gidenlerin ise 31 Aralık 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

(İHA)

#kurban bayramı #Ramazan Bayramı #suriye #bayram
Yorumlar (0)
24°
açık
Namaz Vakti 10 Eylül 2019
İmsak 04:51
Güneş 06:17
Öğle 12:51
İkindi 16:25
Akşam 19:15
Yatsı 20:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@