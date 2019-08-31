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Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor
Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçiren 7 bin Suriyeli, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönmeye devam ediyor.
Genel 31.08.2019, 11:35 31.08.2019, 12:42
Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçiren 7 bin Suriyeli, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönmeye devam ediyor.
Babul Selam Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, burada işlemleri yapıldıktan sonra Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor. Suriyelilerin dönüşünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.
(Mehmet Ali Dağ/İHA)
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